Грозы и ливни будут свирепствовать в Украине: каким областям грозит непогода
- 29 мая в Украине ожидаются грозы и ливни в Киеве, Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.
- В регионах объявлен І уровень опасности (желтый), что может повлиять на работу предприятий и движение транспорта.
- Синоптики советуют соблюдать меры безопасности во время непогоды, в частности избегать парковки под деревьями и линиями электропередач.
Ряд областей Украины 29 мая накроет непогода. Грозы в течение дня будут фиксировать в Киеве, центральных и западных областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные гидрометцентры.
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В каких областях будут грозы и ливни 29 мая
- Киев и область
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области в течение суток 29 мая. Из-за этого в регионе объявили І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили синоптики.
- Львов и область
У Львовском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что 29 мая в области будут местами грозы. Утром и днем местами значительные дожди, град, шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Там также объявили І уровень опасности, желтый.
Львовянам посоветовали соблюдать правила безопасности во время непогоды:
- закройте все двери и окна в доме;
- на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;
- не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.
- Хмельницкий и область
Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии предупредил, об опасных метеорологических явлениях по региону, в частности городу Хмельницкий. До конца суток 29 мая там ожидают грозы, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, местами град (І уровень опасности, желтый).
- Полтава и область
В Полтавском областном гидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Полтавской области и городу Полтаве. Гроза в регионе до конца дня 29 мая.
- Черкассы и область
У Черкасском областном центре по гидрометеорологии отметили, что до конца суток 29 мая в регионе прогнозируют грозы, в отдельных районах град 6 – 19 миллиметров и шквалы 15 – 20 метров в секунду. В городе Черкассы 25 мая ожидаются грозы.
- Винница и область
Винницкий областной центр по гидрометеорологии предупредил, что в регионе и городе Винница 29 мая ожидается гроза. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли.