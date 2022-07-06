Грозы и шквалы переместятся в центральные регионы: где ждать непогоды

Часть территории Украины накрыла непогода – дождь, град и шквальный ветер. С Запада эта непогода переместится в центральные регионы.

В Украинском гидрометцентре предупредили, что 6 июля в западных, большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 метров в секунду. Это первый уровень опасности.

Заслуживает внимания Повреждены более 20 крыш, несколько улиц без света: последствия непогоды во Львове

А уже в четверг, 7 июля, грозу следует ожидать в регионах Украины с севера через центр и до юга (за исключением Херсонской области и Крыма). Дожди прогнозируют в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

На Западе Украины 7 июля будет солнечно, только на Закарпатье ожидается дождь. Солнечно будет и в восточных и юго-восточных регионах Украины.



Погода в Украине 7 июля / Иллюстрация Укргидрометцентра

А вот 8 июля дожди снова вернутся на Запад Украины. Но будут падать осадки и по центральной оси с севера на юг. Разделять их будет полоса "облачно с прояснением" в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях.



Погода в Украине 8 июля / Иллюстрация Укргидрометцентра