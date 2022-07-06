В Українському гідрометцентрі попередили, що 6 липня у західних, більшості північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Це є перший рівень небезпечності.

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А вже в четвер, 7 липня, грози слід очікувати в регіонах України з півночі через центр і до півдня (за винятком Херсонської області та Криму). Дощі прогнозують у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Натомість на Заході України 7 липня буде сонячно, лише на Закарпатті очікується дощ. Сонячно буде й у східних та південно-східних регіонах України.



Погода в Україні 7 липня / Ілюстрація Укргідрометцентру

А от 8 липня дощі знову повернуться на Захід України. Але падатимуть опади й по центральній осі з півночі на південь. Розділятиме їх смуга "хмарно з проясненням" у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях.



Погода в Україні 8 липня / Ілюстрація Укргідрометцентру