Комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків негоди. Мер Львова Андрій Садовий закликав містян оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на Гарячу лінію міста 15-80.

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Негода пошкодила дахи понад 20 будинків

Садовий розповів, що у Львові наразі триває ліквідація наслідків потужної зливи, яка накрила місто 5 липня. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Роботу громадського транспорту відновлено. Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00. Щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому,

– додав міський голова.

Мер наголосив, що перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, 6 липня отримають штрафні санкції. Окрім цього, з ними можуть розірвати угоди.

"У місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи", – зауважив Садовий.

Також на кількох вулицях міста наразі немає електроенергії. За словами міського голови, цю проблему вже ліквідують аварійні бригади.

Дивіться фото ліквідації наслідків негоди у Львові / Фото Анастасії Хоменко

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Вода зірвала бетонні плити на Торф'яній

Також Садовий розповів про затоплення вулиці Торф'яної. За його словами, колектор не впорався із надмірною кількістю води.

"Напір зірвав 3 бетонні плити, вагою понад 6 тонн. Зараз ділянку огороджує аварійна служба. Також вже почали очищувати навколишню територію від намулу", – зазначив мер.

Він додав, що рішення для розв'язання цієї постійної проблеми є. Місто планує побудувати дублювальний колектор, який зможе повністю замінити старий та витримувати майбутні навантаження.

"Ми вже раніше напрацювали техніко-економічне обґрунтування. Далі треба замовити виготовлення проєкт та почати роботу. Але є одне але. Приблизна вартість цих робіт – 250 мільйонів гривень", – додав міський голова.

Садовий розповів, що де взяти гроші на будівництво цього колектора – складне питання, оскільки наразі міська влада не може здійснювати значні капітальні видатки. Однак, як реалізувати ці плани, обов'язково вирішать. Зокрема, це питання розглянуть на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 6 липня.

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