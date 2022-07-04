Конференція розпочалась сьогодні, 4 липня. Вона триватиме 2 дні. Це масштабний захід, на якому українська сторона представить план відновлення України, спробує налагодити нові партнерства й отримати нову взаємодію між країнами та містами.

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На пресконференції виступатиме мер Львова. Під час свого виступу Садовий розповідатиме про роль міста у перемозі та про створення екосистеми "Незламні".

Сьогодні-завтра разом з українською делегацією на чолі з Прем'єр-міністром працюємо на міжнародній донорській конференції в Лугано, Швейцарія… Вперше після 24 лютого поїхав зі Львова і України. Дуже незвичне відчуття. На перетині кордону мимоволі відчуваєш себе втікачем. Попри те, що вдома війна на цьому форумі нам усім треба бути особисто. Я б сказав, саме тому, що вдома війна, ми маємо ці 2 дні тут відпрацювати наповну, щоб не втратити жодної можливості для України,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

Хто ще виступатиме на конференції у Лугано

У Міжнародній конференції з питань відновлення України особисто візьме участь Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також там виступатиме президент України Володимир Зеленський, який звернеться до учасників через відеозв'язок. Там виступатиме і міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. У своєму виступі на конференції Трасс заявить, що Велика Британія позиціюватиме себе як ключового партнера України в процесі відновлення.

До слова, проведення цієї конференції запланували ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лише вона повинна була розглядати прогрес у реформуванні в Україні. Але тепер учасники зосередяться на планах повоєнної відбудови. Конференція має стати поштовхом створення міжнародної платформи з відбудови України.

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