Синоптики предупредили украинцев, что 31 января в Украине будет свирепствовать непогода. В частности, прогнозируют метели, сильные порывы ветра и гололедицу.

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В Украине обесточены:

во Львовской области – 123 населенных пункта;

в Тернопольской области – 56 населенных пунктов

в Ровненской области – 54 населенных пункта;

в Хмельницкой области – 38 населенных пунктов;

на Волыни – 32 населенных пункта;

на Закарпатье – 14 населенных пунктов.

Ограничений движения – нет

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что проезд на дорогах общего пользования удалось обеспечить. Ограничений движения – нет.

Заметьте! Спасатели сообщили, что на Закарпатье на трассе Мукачево – Рогатин сошли две локальные снежные лавины. К счастью, никто не пострадал.

Непогода наделала немало бед в Европе

На территории Северной Европы свирепствует шторм Малик. Его жертвами стали не менее 4 человек. Кроме того, известно о пострадавших.

Сильнее всего от Малика пострадали Польша, Германия, Дания, а также Великобритания.

Непогода обесточила сотни тысяч зданий.

Отменяют рейсы. Паромы – пришвартовали к берегу.

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