Синоптики предупредили украинцев, что 31 января в Украине будет свирепствовать непогода. В частности, прогнозируют метели, сильные порывы ветра и гололедицу.

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В Украине обесточены:

  • во Львовской области – 123 населенных пункта;
  • в Тернопольской области – 56 населенных пунктов
  • в Ровненской области – 54 населенных пункта;
  • в Хмельницкой области – 38 населенных пунктов;
  • на Волыни – 32 населенных пункта;
  • на Закарпатье – 14 населенных пунктов.

Ограничений движения – нет

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что проезд на дорогах общего пользования удалось обеспечить. Ограничений движения – нет.

Непогода наделала немало бед в Европе

  • На территории Северной Европы свирепствует шторм Малик. Его жертвами стали не менее 4 человек. Кроме того, известно о пострадавших.
  • Сильнее всего от Малика пострадали Польша, Германия, Дания, а также Великобритания.
  • Непогода обесточила сотни тысяч зданий.
  • Отменяют рейсы. Паромы – пришвартовали к берегу.

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