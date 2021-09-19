Непогода в Украине: десятки населенных пунктов без света

19 сентября 2021 , 09:12
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Источник:

"РБК-Украина"

В Украине без света остались населенные пункты в 3 областях. Причиной стала непогода, которая бушевала в некоторых регионах.

Речь идет о Сумской, Николаевской и Черниговской областях. Такую информацию рассказали в ГСЧС, по состоянию на утро 19 сентября.

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Из-за непогоды в Украине люди в 3 регионах остались без света

По информации спасателей, из-за непогоды без света остались 32 населенных пункта. Отдельно:

  • в Сумской области – 18 населенных пунктов;
  • в Николаевской – 8;
  • в Черниговской – 6.

Чтобы восстановить электроснабжение – привлекли бригады облэнерго.

Последние новости о непогоде в Украине

  • В прошедшие сутки, 18 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. Вода затопила улицы и осложнила движение транспорта. В частности сложная ситуация была в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского.
  • Перед тем, 18 сентября, во многих областях Украины прогнозировали сильные ливни, дожди, шквалы. Из-за этого даже объявили штормовое предупреждение.
  • Об ухудшении погодных условий предупреждают и на 19 сентября. В частности прогнозируют грозы и дожди.
Автор: Діана Квасневська