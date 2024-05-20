Грозовые дожди, град и шквалы: где на этой неделе будет бушевать непогода

На этой неделе в части областей пройдут умеренные дожди и грозы. Также возможен град и шквалы ветра.

Где и когда именно ждать осадков, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Также эксперт отметил, что уже в течение ближайших дней в большинстве областей ожидается постепенное потепление.

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В каких областях будет дождь, гроза и град

В понедельник ночью без существенных осадков. Днем в западных и местами северных областях будут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, 15 – 17 метров в секунду.

Во вторник, 21 мая, днем на Западе и местами крайнем Севере пройдут небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. В среду только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами, на Западе днем отдельные порывы 15 - 17 метров на секунду.

В четверг, 23 мая, ночью на Западе, днем также в северных, центральных и восточных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду.

В пятницу на Западе, днем также в Одесской и Николаевской областях дожди с грозами. Также в южных, восточных и Днепропетровской области порывы, 15 – 20 метров в секунду.

В субботу преимущественно без осадков, только в Крыму и на крайнем Западе местами пройдут грозовые дожди.

В воскресенье, 26 мая, в Украине без осадков. На Юге, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе отдельные порывы, 15 – 20 метров в секунду.