Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. В субботу, 28 июня днем в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15 – 18 метров на секунду.

В южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях будут грозы, на Востоке и Юго-Востоке местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Непогода 28 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

В воскресенье, 29 июня, по всей Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди. Грозы пока не прогнозируют.

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Непогода по областям

На Запорожье в выходные, 28 – 29 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Так, будут идти дожди, 28 июня местами значительные ливневые дожди, грозы и шквальный ветер. В воскресенье снижение температуры на 4 – 5 градусов.

В Винницкой области погода будет ветреной. В субботу порывы 15 – 20 метров в секунду. В воскресенье местами также шквалы.

На Харьковщине в течение суток 28 июня ожидаются грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Во Львове 28 июня порывы 15 – 20 метров в секунду, ночью – грозы.

В Одесской области и вдоль морского побережья ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На Ивано-Франковщине в течение суток 28 июня порывы 15 – 20 метров в секунду.

Интересно! Опасные метеорологические явления на 28 июня не прогнозируют только в Киеве и области.