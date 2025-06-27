Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. У суботу, 28 червня вдень у західних, Вінницькій і Житомирській областях пориви 15 – 18 метрів на секунду.

У південних, східних, більшості центральних, Чернігівській і Сумській областях будуть грози, на Сході та Південному Сході подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

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Негода 28 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

У неділю, 29 червня, по всій Україні очікуються невеликі короткочасні дощі. Грози поки не прогнозують.

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Негода по областях

На Запоріжжі у вихідні, 28 – 29 червня, очікуються несприятливі погодні умови. Так, йтимуть дощі, 28 червня подекуди значні зливові дощі, грози та шквальний вітер. У неділю зниження температури на 4 – 5 градусів.

На Вінниччині погода буде вітряною. У суботу пориви 15 – 20 метрів на секунду. У неділю місцями також шквали.

На Харківщині протягом доби 28 червня очікуються грози, подекуди град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У Львові 28 червня пориви 15 – 20 метрів на секунду, вночі – грози.

На Одещині й уздовж морського узбережжя очікуються короткочасні дощі та грози.

На Івано-Франківщині протягом доби 28 червня пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Цікаво! Небезпечні метеорологічні явища на 28 червня не прогнозують лише у Києві й області.