Непогода накроет большинство областей Украины: где будут сильные дожди, грозы и град

В четверг, 17 июля, в большинстве областей Украины ожидается непогода. Будут дожди, грозы, шквалы и град. Объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будет непогода 17 июля?

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, 17 июля утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье будут идти значительные дожди и грозы.

В большинстве северных и центральных областей, а еще на Юге и Харьковщине днем будут грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Заметим, что непогоду не прогнозируют только на Луганщине, Волыни, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Где будут дожди и грозы 17 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, синоптики также прогнозировали, что до конца суток 16 июля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях гроза, также местами град и шквалы до 20 метров в секунду.