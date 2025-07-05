Ливни, грозы, шквалы, град и даже снижение температуры: в каких областях будет непогода

В субботу, 5 июля, через территорию Украины будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Он повлечет кратковременные ливневые дожди. Также в части областей снизится температура.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине

В ближайшие дни синоптики прогнозируют довольно-таки разную погоду, как по территории, так и по датам. Птуха объяснила, что атмосферные фронты периодически будут чередоваться с областями повышенного атмосферного давления. Это обусловит как колебания этого давления, и влаги, и направления ветра, так и температуры.

В пятницу холодный атмосферный фронт был над западными областями, под вечер и по северным, непосредственно по Киевщине, некоторым центральным областям. В субботу он будет перемещаться через нашу территорию с северо-запада на юго-восток.

Вызовет осадки летнего характера – кратковременные ливневые, опять же, с неравномерным распределением. Плюс, конечно, определенные снижения температуры в западных, северных, частично центральных областях,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно! Классические летние ливневые дожди и грозы всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и отдельным градом.

Кстати, в Укргидрометцентре предупреждали об опасных метеорологических явлениях. Так, 5 июля ночью в северных и большинстве центральных областей, днем на Юго-Востоке и Востоке грозы, также местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Где будет непогода 5 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Наталья Птуха также рассказала, что 6 – 7 июля погоду снова будет формировать поле высокого давления. Впрочем, с 7 июля днем на Западе, также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях очередной атмосферный фронт, который снова повлечет осадки и некоторое снижение температуры.

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Обратите внимание! Полное интервью с представительницей Укргидрометцентра – будет ли сильная жара +40 градусов и более, какой погоды ждать в этом месяце и возможно ли еще сильное похолодание – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.