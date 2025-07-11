Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС региональные центры по гидрометеорологии.
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В каких областях будет непогода 12 июля?
В субботу, 12 июля, в Запорожье и области будут грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Спасатели призывают граждан соблюдать основные правила безопасности во время грозы. В частности:
- избегайте открытой местности и не находитесь вблизи высоких деревьев, металлических конструкций и рекламных щитов,
- не пользуйтесь мобильными телефонами на улице во время грозы,
- по возможности оставайтесь в помещении,
- закройте окна и не прикасайтесь к электроприборам или металлическим предметам во время грозы,
- водителям следует снизить скорость движения и не парковать авто под деревьями.
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Обратите внимание! В случае чрезвычайной ситуации звоните на 101. В ГСЧС призывают быть осторожными и заботиться о своей безопасности.
Об опасных метеорологических явлениях также предупреждают жителей Харьковской области. В субботу в Харькове ожидаются грозы, днем также град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
В области тоже будут грозы, лишь местами град и порывы до 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательными и осторожными,
– подчеркнули в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Непогода в Харькове 12 июля / Инфографика центра по гидрометеорологии
Непогода также накроет Полтавскую область. В течение суток 12 июля будут грозы, местами по области шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).
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Непогода на Полтавщине 12 июля / Инфографика центра по гидрометеорологии
Кстати, до конца дня 11 июля в Днепре и по Днепропетровской области ожидается гроза. I уровень опасности (желтый).