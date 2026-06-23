Сильная непогода обрушится на часть Украины: синоптики объявили предупреждение

Во вторник, 23 июня, в ряде областей Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждают о возможных грозах, граде, а также шквалах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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В каких областях ожидается непогода?

Днем 23 июня в южных, большинстве западных и центральных областях ожидаются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– говорится в сообщении.



Предупреждение о непогоде в Украине / Карта Укргидрометцентра

Также в большинстве областей Украины в течение 23–25 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается значительной части южных, восточных, центральных и отдельных западных регионов страны.



Пожарная опасность в Украине на 23 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра



Пожарная опасность в Украине на 24–25 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! По данным специалистов, из-за жаркой и сухой погоды существенно возрастает риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Кстати, напомним, что в целом погода на территории Украины в ближайшие дни будет оставаться нестабильной из-за атмосферного фронта. В связи с этим в ряде областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и шквалы.