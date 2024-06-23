Из-за непогоды произошли многочисленные отключения. Какие последствия грозы, передает 24 Канал.

Обратите внимание Отключения начнутся раньше: какая ситуация в энергосистеме Украины 23 июня

Обесточивание из-за непогоды

В Минэнерго сообщили, что наутро из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов. В субботу произошли многочисленные отключения в сетях операторов систем распределения.

На Львовщине выключались воздушные линии и подстанции облэнерго. Потребителей уже запитали.

Также утром 23 июня грозовой фронт проходил через Черновицкую область. Вследствие этого выключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. Сейчас всех запитали.

Кроме того, из-за грозы сегодня утром в западном регионе выключилась высоковольтная воздушная линия оператора системы передачи. Ее включили в работу.

Это отключение привело к перегрузке внутренних сечений электросети Украины,

– отметили в министерстве.

Чтобы не допустить системной аварии, применялось кратковременное экстренное отключение потребителей, пояснили в Минэнерго.

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В каких областях отключения из-за непогоды

Всего из-за непогоды обесточены более 125 тысяч абонентов в семи областях, отметили в Минэнерго. В частности:

в Волынской на утро остается обесточенным 4151 абонент;

в Закарпатской остаются обесточенными 41,2 тысячи абонентов в 124 населенных пунктах;

во Львовской из-за непогоды обесточивались 437 населенных пунктов. Наутро остаются без электроэнергии 39,4 тысячи абонентов в 278 населенных пунктах;

в Ивано-Франковской остаются обесточены 9649 абонентов в 47 населенных пунктах;

в Ровненской обесточивались 72 населенных пункта. Наутро все потребители запитаны;

в Тернопольской наутро обесточены 6 тысяч точек учета в 29 населенных пунктах;

в Хмельницкой обесточены 29 населенных пунктов, в целом – 12,6 тысячи абонентов;

в Черновицкой без света 7,1 тысячи точек учета в 20 населенных пунктах.

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