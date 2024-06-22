Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает 24 Канал. По ее словам, это зависит от нескольких важных факторов.

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Можно ли спрогнозировать, какой будет ситуация зимой

Как пояснила заместитель министра, пока рано говорить о каких-либо ограничениях зимой. Сейчас в Украине удалось восстановить часть оборудования, которое является критическим. В частности, продолжается подготовка этого оборудования и объектов генерации к осенне-зимнему периоду.

Сейчас у нас идет и ремонтная кампания на атомных энергоблоках. Все эти атаки наносят дополнительные проблемы энергетической системе, но сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Но конечно ситуация может меняться ежедневно и после каждой атаки,

– объяснила украинский чиновник.

Обратите внимание. В воскресенье, 23 июня, в Украине также будут действовать графики почасовых отключений. Однако, свет планируют выключать только в течение нескольких часов. Так, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером. В частности, с 19:00 до 23:00.

К слову, ранее гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснял, что к зимним отключениям нужно готовиться, исходя из того, что свет будет 5 – 6 часов в день. В то же время он отметил, что в конце августа этот прогноз нужно будет обновить.