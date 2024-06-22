Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає 24 Канал. За її словами, це залежить від декількох важливих чинників.

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Чи можна спрогнозувати, якою буде ситуація взимку

Як пояснила заступниця міністра, поки що рано говорити про будь-які обмеження взимку. Наразі в Україні вдалося відновити частину обладнання, яке є критичною. Зокрема, триває підготовка цього обладнання та об'єктів генерації до осінньо-зимового періоду.

Зараз у нас йде й ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, але зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки зарано. Але звичайно ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки,

– пояснила українська посадовиця.

Зверніть увагу. У неділю, 23 червня, в Україні також діятимуть графіки погодинних відключень. Однак, світло планують виключати лише упродовж кількох годин. Так, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері. Зокрема, з 19:00 до 23:00.

До слова, раніше гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснював, що до зимових відключень потрібно готуватися, виходячи з того, що світло буде 5 – 6 годин на день. Водночас він зауважив, що наприкінці серпня цей прогноз потрібно буде оновити.