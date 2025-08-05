Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: где, когда и как долго будет бушевать непогода
Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Уже вскоре непогода накроет часть областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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В каких областях будет непогода 6 августа?
В среду, 6 августа, грозы ожидаются ночью в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях. Днем также в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.
В отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
Важно! Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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Кстати, 7 августа ночью в северных и центральных областях, днем также на Сумщине, Востоке Юго-Востоке местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории, 8 августа уже по всей Украине без осадков.