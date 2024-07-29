Кроме того, возможны также и порывы ветра во многих областях. Из-за этого был объявлен I уровень опасности, желтый.

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Где объявлено штормовое предупреждение в Украине

В Укргидрометцентре отметили, что кратковременные дожди с грозами ожидаются в восточных, южных, большинстве центральных областей и на севере страны. В западных и северных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение на 29 июля объявили в ряде западных и северных областей. Опасные метеорологические явления также прогнозируют в Киеве и Киевской области.



Штормовое предупреждение в Украине 29 июля / Карта Укргидрометцентра

В Киеве и области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами до 15 – 20 метров на секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26 градусов, в частности в Киеве – от +23 до +25 градусов.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем ожидается в пределах +21 – +26 градусов, а в некоторых центральных регионах – +28 – +30 градусов. В восточных и южных регионах прогнозируется до +29 – +34 градусов.

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