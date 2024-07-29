Окрім того, можливі також і пориви вітру у багатьох областях. Через це було оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До теми У більшості областей – дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 29 липня

Де оголошено штормове попередження в Україні

В Укргідрометцентрі зазначили, що короткочасні дощі з грозами очікують у східних, південних, більшості центральних областей та на півночі країни. У західних і північних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Штормове попередження на 29 липня оголосили у низці західних та північних областей. Небезпечні метеорологічні явища також прогнозують в Києві та Київській області.



Штормове попередження в Україні 29 липня / Карта Укргідрометцентру

У Києві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами до 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів, зокрема в Києві – від +23 до +25 градусів.

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень очікується в межах +21 – +26 градусів, а в деяких центральних регіонах – +28 – +30 градусів. У східних та південних регіонах прогнозується до +29 – +34 градусів.

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Де дощитиме наприкінці липня