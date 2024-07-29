Окрім того, можливі також і пориви вітру у багатьох областях. Через це було оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
До теми У більшості областей – дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 29 липня
Де оголошено штормове попередження в Україні
В Укргідрометцентрі зазначили, що короткочасні дощі з грозами очікують у східних, південних, більшості центральних областей та на півночі країни. У західних і північних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Штормове попередження на 29 липня оголосили у низці західних та північних областей. Небезпечні метеорологічні явища також прогнозують в Києві та Київській області.
Штормове попередження в Україні 29 липня / Карта Укргідрометцентру
У Києві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами до 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів, зокрема в Києві – від +23 до +25 градусів.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень очікується в межах +21 – +26 градусів, а в деяких центральних регіонах – +28 – +30 градусів. У східних та південних регіонах прогнозується до +29 – +34 градусів.
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Де дощитиме наприкінці липня
- Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що у першій половині нового тижня на погодні умови в більшості областей України впливатиме циклон. Внаслідок цього пройдуть дощі та суттєво посилиться вітер північно-західного напрямку.
- Спочатку опади пройдуть у західних і північних областях. У наступні дні негода накриє східні і південні області нашої держави.
- Окрім того, синоптики вже спрогнозували погоду на серпень. Середня температура цього місяця буде на 2 градуси вищою за норму. А кількість опадів очікують приблизно 34 – 77 міліметра, в Карпатах 94 – 116 міліметра, що цілком в межах норми для цього періоду.