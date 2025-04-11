Удар молнии во время игры: в Японии пострадали пятеро детей

Пятеро школьников пострадали от удара молнии во время матча в Японии. Одного из детей нашли без сознания, другие не могли говорить.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на SkyNews. Опасная непогода налетела на Японию.

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Удар стихии во время игры

Молния попала на школьной игровой площадке во время футбольного матча. Пострадали пятеро учеников, один из них потерял сознание.

Инцидент произошел в городе Нара, неподалеку от Киото. Дети как раз играли в футбол, когда внезапно молния ударила в землю. Один из ребят потерял сознание. Еще четверо школьников не могли говорить, а их руки и ноги онемели.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Их состояние сейчас уточняется.

Отметим, что молния ударила после сильного дождя. Накануне синоптики предупреждали о шторме в регионе. Сейчас на месте работают полиция и пожарная служба – ведется расследование.

Это уже не первый случай, когда молния наносит серьезные травмы. В 2018 году в Руанде молния попала в церковь – тогда погибли 14 человек, еще десятки получили ранения. Многие храмы в стране были закрыты из-за нарушения норм безопасности, в частности отсутствие громоотводов.