Вследствие этого размыты горные дороги, передвижение вне их является опасным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Какие последствия непогоды в Карпатах?
В ГПСУ отмечают, что пограничники несут службу в экстремальных условиях. Для замены нарядов даже пришлось привлекти представителей ГСЧС.
По данным гидрометеорологов, на реках суббасейнов Прута и Сирета 18 и 19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 метра. В горах возрастает риск селевых потоков. В связи с тем, что дожди не прекращаются, путешественникам советуют воздержаться от походов.
Последствия непогоды в Карпатах: видео ГПСУ
Добавим, что, по прогнозам синоптиков, 18 июля непогода накроет почти всю территорию Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
Сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Из-за непогоды там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.