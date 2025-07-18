Вследствие этого размыты горные дороги, передвижение вне их является опасным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Какие последствия непогоды в Карпатах?

В ГПСУ отмечают, что пограничники несут службу в экстремальных условиях. Для замены нарядов даже пришлось привлекти представителей ГСЧС.

По данным гидрометеорологов, на реках суббасейнов Прута и Сирета 18 и 19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 метра. В горах возрастает риск селевых потоков. В связи с тем, что дожди не прекращаются, путешественникам советуют воздержаться от походов.

Последствия непогоды в Карпатах: видео ГПСУ

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, 18 июля непогода накроет почти всю территорию Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Из-за непогоды там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.