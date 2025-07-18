Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где объявлено штормовое предупреждение?

Уже в пятницу, 18 июля, сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Из-за непогоды там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Также синоптики прогнозируют ливни в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Житомирской областях значительные дожди. Град и шквалы 15 – 20 метров в секунду ожидаются на Левобережье Украины, а во всех областях, кроме западных, в этот день могут быть грозы.

Непогода продолжится также в субботу, 19 июля. Дожди прогнозируются в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях. В то же время в на Востоке, в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях будут грозы, местами град и шквалы. Синоптики предупредили о первом (желтом) уровне опасности в этих регионах.

В ГСЧС также предупредили о значительных дождях на Западе и в центре и о шквальном ветре на Востоке.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– сообщили спасатели.



Непогода накроет Украину 18 и 19 июля / Карта Укргидрометцентра

Также известно, что с понедельника погода может улучшиться на большинстве территории. Например, во вторник, 22 июля, осадки предварительно ожидаются только на Западе.