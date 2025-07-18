Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де оголошено штормове попередження?

Вже у п'ятницю, 18 липня, сильні дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Через негоду там оголошений другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Також синоптики прогнозують зливи в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях значні дощі. Град та шквали 15 – 20 метрів за секунду очікуються на Лівобережжі України, а в усіх областях, крім західних, цього дня можуть бути грози.

Негода продовжиться також у суботу, 19 липня. Дощі прогнозуються у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях. Водночас у на Сході, в Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях будуть грози, подекуди град і шквали. Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпечності в цих регіонах.

У ДСНС також попередили про значні дощі на Заході та в центрі та про шквальний вітер на Сході.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– повідомили рятувальники.



Негода накриє Україну 18 і 19 липня / Мапа Укргідрометцентру

Також відомо, що з понеділка погода може покращитися на більшості території. Наприклад, у вівторок, 22 липня, опади попередньо очікуються лише на Заході.