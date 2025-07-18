Внаслідок цього розмито гірські дороги, пересування поза ними є небезпечним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
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Які наслідки негоди в Карпатах?
У ДПСУ зазначають, що прикордонники несуть службу в екстремальних умовах. Для заміни нарядів навіть довелося залучити представників ДСНС.
За даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету 18 та 19 липня очікується підняття рівня води до 2,5 метра. У горах зростає ризик селевих потоків. У зв'язку з тим, що дощі не припиняються, мандрівникам радять утриматися від походів.
Наслідки негоди в Карпатах: відео ДПСУ
Додамо, що, за прогнозами синоптиків, 18 липня негода накриє майже всю територію України, окрім Донецької та Луганської областей.
Сильні дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Через негоду там оголошений другий (помаранчевий) рівень небезпечності.