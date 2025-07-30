Киев снова затопило: из-за ливня дороги ушли под воду, город сковали пробки
- 30 июля Киев затопил сильный ливень, что привело к повышению уровня воды на улицах, затрудняя движение транспорта.
- Вода на некоторых улицах образует фонтаны грязной воды, и стремительные потоки могут сбить с ног человека.
- Из-за непогоды задерживаются рейсы троллейбусов, в частности № 17, 19, 22к, 27, 30, 31 и 42, что вызвало пробки в городе.
В среду, 30 июля, Киев охватила сильная непогода. Улицы и тротуары столицы снова ушли под воду.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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Что известно о непогоде в Киеве сегодня?
Так, 30 июля в Киеве и области объявили І уровень опасности, желтый. Синоптики предупредили о значительном дожде и грозе в столичном регионе.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили в Укргидрометцентре.
В конце концов так и произошло: уже утром сильный дождь ударил по Киеву, в результате чего в столице значительно поднялся уровень воды. Улицы города снова затопило, из-за чего водители вынуждены двигаться чуть ли не вплавь.
Вода топит Киев: смотрите видео
Сильный дождь в Киеве / фото 24 Канала, Лев Шевченко
Более того, местами прямо посреди улицы пробиваются фонтаны грязной воды. А стремительные потоки воды способны сбить с ног даже человека.
Вода смывает все на своем пути: смотрите видео
Прямо из дороги пробиваются фонтаны: смотрите видео
Из-за ливня город, ожидаемо, сковали пробки. Однако с трудностями столкнулись не только водители автомобилей, но и те, кто обычно пользуется общественным транспортом. Из-за непогоды в Киеве задерживаются такие рейсы:
- троллейбусы № 17, 19 на пересечении улицы Ереванская и улицы Воробьева.
- троллейбусы № 22к, 27, 30, 42 на пересечении улицы Гетьмана и улицы Борщаговская.
- троллейбусы № 27, 30, 31 по улице Елены Телиги.
Дороги Киева превратились в реки: смотрите видео