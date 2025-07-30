Укр Рус
24 Канал Новости Украины Киев снова затопило: из-за ливня дороги ушли под воду, город сковали пробки
30 июля, 13:11
2

Киев снова затопило: из-за ливня дороги ушли под воду, город сковали пробки

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 30 июля Киев затопил сильный ливень, что привело к повышению уровня воды на улицах, затрудняя движение транспорта.
  • Вода на некоторых улицах образует фонтаны грязной воды, и стремительные потоки могут сбить с ног человека.
  • Из-за непогоды задерживаются рейсы троллейбусов, в частности № 17, 19, 22к, 27, 30, 31 и 42, что вызвало пробки в городе.

В среду, 30 июля, Киев охватила сильная непогода. Улицы и тротуары столицы снова ушли под воду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Смотрите также Когда прекратятся дожди и грозы в Украине

Что известно о непогоде в Киеве сегодня?

Так, 30 июля в Киеве и области объявили І уровень опасности, желтый. Синоптики предупредили о значительном дожде и грозе в столичном регионе.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, 
– отметили в Укргидрометцентре.

В конце концов так и произошло: уже утром сильный дождь ударил по Киеву, в результате чего в столице значительно поднялся уровень воды. Улицы города снова затопило, из-за чего водители вынуждены двигаться чуть ли не вплавь.

Вода топит Киев: смотрите видео

Сильный дождь в Киеве / фото 24 Канала, Лев Шевченко

Более того, местами прямо посреди улицы пробиваются фонтаны грязной воды. А стремительные потоки воды способны сбить с ног даже человека.

Вода смывает все на своем пути: смотрите видео

Прямо из дороги пробиваются фонтаны: смотрите видео

Из-за ливня город, ожидаемо, сковали пробки. Однако с трудностями столкнулись не только водители автомобилей, но и те, кто обычно пользуется общественным транспортом. Из-за непогоды в Киеве задерживаются такие рейсы:

  • троллейбусы № 17, 19 на пересечении улицы Ереванская и улицы Воробьева.
  • троллейбусы № 22к, 27, 30, 42 на пересечении улицы Гетьмана и улицы Борщаговская.
  • троллейбусы № 27, 30, 31 по улице Елены Телиги.

Дороги Киева превратились в реки: смотрите видео

 