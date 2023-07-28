В Москве разыгралось незаурядное ненастье. Похоже, от страны-террористки устало уже даже лето. Особенно "печально" самолетам. Они кружатся вокруг столицы и не могут приземлиться.

Россияне жалуются, что самолеты не могут приземлиться, потому что видимость – нулевая. По данным росСМИ, они наматывают круги над Москвой. 24 Канал. Некоторые рейсы уже перенаправляются в другие города страны-террористки.

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Особенно не повезло самолету, в который попала молния. Очевидно, его пассажиры изрядно испугались. О пострадавших пока не сообщается.

В Москве разыгралось ненастье: смотрите видео

Между тем, жителей Москвы предупреждают о стремительном ухудшении погоды. Ожидается дождь, гроза и шквальный ветер. К утру ситуация еще должна ухудшиться.

Молния попала в самолет: смотрите видео

В Москве – паника. Граждане страны-террористки фотографируют непогоду и делятся фото и видео в сети.

Гроза "накрыла" Москву: смотрите видео

Накануне Москва ушла под воду

Накануне в Москве тоже не обошлось без непогоды. Вода затопила улицы, и автомобили граждан страны-террористки превратились в лодки. Одинцовский район – в топе пострадавших.

Москвичей предупредили, что непогода затянется. Придется помокнуть и пострадать.