Сверкает, как на дискотеке, мощный ураган и ливень: на Москву обрушился апокалипсис

Москву 3 июля охватил мощный ураган и ливень. Не менее впечатляет и молния в небе над российской столицей.

Ночную Москву буквально охватили разноцветные погодные разряды. В городе бушует настоящий апокалипсис, во время которого россиянам лучше не выходить на улицу.

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Молния, дождь и ураган в Москве

На замену жаркой погоде, в Москву 3 июля пришел ураган с мощными молниями. Местные уже активно публикуют в сети видео впечатляющей непогоды, накрывшей столицу России.

Городские службы сообщают о сильном дожде, грозу и ветер, есть случаи падения деревьев. Электрические разряды в небе вырисовывают настоящие жуткие картины.

В то же время бьют молнии практически беспрестанно.

Российские телеграм-каналы пишут, что москвичи искренне интересуются: "Может, где-то на небе идет диско?"

Судя по видео, некоторые улицы Москвы из-за непогоды буквально пустуют. Так, местные власти даже официально попросили воздержаться от походов на улицу. Именно поэтому россияне прячутся от непогоды дома, однако нашлись и смельчаки, противостоящие непогоде.

Дождь заливает все улицы столицы, а ветер поднимает настоящие бури. Жители Москвы отмечают, что буря пришла в город буквально за считанные секунды. И действительно, на опубликованных в сети видео можно увидеть, как мощная темная стена движется на российскую столицу.

Несмотря на позднее время, российская столица фактически полностью освещена разноцветными молниями.