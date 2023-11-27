О том, что на месте, где упала труба, продолжают разбирать завалы, рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова. По ее словам, о сроках возобновления работы котельной пока говорить рано.

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Труба была повреждена в результате сильного ветра

Как говорит Анна Позднякова, специалисты обследуют оборудование, которое можно восстановить.

"Работают на месте спасатели, разбирают завалы, работают наши специалисты, которые устанавливают причину, обследуют оборудование то, что сегодня можно восстановить. О сроках говорить рано. Пока не будут разобраны завалы, не смогу предоставить информацию. Сейчас ситуация такова, что работаем над разбором завала и проводим экспертное обследование. Возможно, к концу дня будет уже больше информации", – рассказала Анна Позднякова.

Также в Одесской районной военной администрации показали последствия падения трубы в Пересыпском районе города. Там рассказали, что труба была повреждена в результате сильного ветра.

Поврежденная котельная в Одессе / Фото Суспільне и Одесская РВА

Жители дома напротив котельной рассказали, что при падении трубы почувствовали сотрясение.

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