Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что непогода очень сильно внесла коррективы в жизнь региона. Отметим, что в результате этого перекрытые трассы на Рени, Киев и Николаев.

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"Максимально работают над тем, чтобы освободить людей из снежного плена. Патрульная полиция свыше 30 автомобилей вытащила. Присоединились военнослужащие. В частности, НГУ. Национальные гвардейцы тоже около трех десятков автомобилей. Более сотни человек спасены. ГСЧС максимально были в этом привлечены", – сказал Братчук.

Сейчас работает вся критическая инфраструктура. Там есть генераторы и горючее. Если где-то и возникают проблемы, то их сразу решают.

Около 300 населённых пунктов Одесской области остается без света. Это около 150 тысяч человек. Бригады электриков работают круглосуточно.

Ситуация пока достаточно сложная. Но восстановлена, например, электроэнергия – это почти 50 тысяч человек. Это десятки населенных пунктов,

– сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Повреждения не только на юге области, но и на севере. Некоторые транспортные средства из снежных заносов пришлось вытаскивать бронетранспортерами.

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Ситуация в Одессе

Также есть повреждения и в Одессе. Речь, в частности, о котельных. В одной из них обрушилась башня. 26 ноября пришлось выключать самые большие котельни районов.

Утром 27 ноября в городе работало 3 трамвайных маршрута по сокращенному графику и расстоянию. Также работало 2 троллейбусных маршрута. В настоящее время есть приблизительно 70% от необходимого количества маршрутных такси. Ограничено также передвижение и своим транспортом. В городе упало более сотни деревьев.

Сергей Братчук добавил, что с 2014 на 2015 год в Одесской области были такие вьюги, что даже остановились поезда. Сейчас ситуацию усложняет сильнейший ветер.

"Поэтому обледенение есть соответствующее. Давление такое, что даже металлические столбы электросетей падали. Не выдерживали этой ветровой нагрузки", – отметил Братчук.

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