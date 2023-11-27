Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що негода дуже сильно внесла корективи у життя регіону. Зазначимо, що унаслідок цього перекриті траси на Рені, Київ та Миколаїв.

До теми Снігові замети, шквальні вітри та аварії: наслідки негоди, що накрила Україну

"Максимально працюють над тим, аби визволити людей зі снігового полону. Патрульна поліція понад 30 автівок витягнула. Долучилися військовослужбовці. Зокрема, НГУ. Національні гвардійці теж близько трьох десятків автівок. Понад сотня людей врятована. ДСНС максимально були в цьому залучені", – наголосив Братчук.

Нині працює вся критична інфраструктура. Вона забезпечена генераторами та пальним. Якщо десь і з'являються проблеми, то їх одразу розв'язують.

Близько 300 населених пунктів Одеської області залишається без світла. Це майже 150 тисяч людей. Бригади електриків працюють цілодобово.

Ситуація наразі є досить таки складною. Але відновлено, наприклад, електроенергію – це майже 50 тисяч людей. Це десятки населених пунктів,

– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Пошкодження є не лише на півдні області, але й на півночі. Деякі транспортні засоби зі снігових заметів довелося витягати бронетранспортерами.

Наслідки негоди на Одещині: дивіться відео

Ситуація в Одесі

Також є пошкодження і в Одесі. Мовиться, зокрема, про котельні. В одній із них обвалилася башта. 26 листопада довелося вимикати найбільші котельні районів.

Зранку 27 листопада у місті працювало 3 трамвайних маршрути за скороченим графіком та відстанню. Також працювало 2 тролейбусних маршрути. Нині є приблизно 70% від необхідної кількості маршрутних таксі. Обмежене також пересування і власним транспортом. У місті впала понад сотня дерев.

Сергій Братчук додав, що з 2014 на 2015 рік на Одещині були такі хуртовини, що навіть зупинилися потяги. Нині ситуацію ускладнює надзвичайно сильний вітер.

"Тому обледеніння є відповідне. Натиск такий, що навіть металеві стовпи електромереж падали. Не витримували цього вітрового навантаження", – зазначив Братчук.

Негода на Одещині: головне