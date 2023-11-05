Одессу среди ночи накрыла непогода: жуткие кадры

Одессу в ночь на 5 ноября накрыло ненастье. В городе сорвался сильный ветер. Ненастье свалило деревья.

Первые дни ноября были ласковыми к украинцам. Но в выходные 4 – 5 ноября осенняя непогода набирает обороты. В частности, от капризной погоды в ночь на 5 ноября страдает Одесса. Сообщают, что в городе объявили оранжевый (второй) уровень опасности, сообщает 24 Канал. Прогнозируют порывы ветра до 25 – 27 метров в секунду.

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В сети публикуют жуткие кадры непогоды. Сообщается, что в некоторых районах города она свалила деревья. В частности, и на автомобиле. В настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

В Одессе ненастье свалило деревья: смотрите видео Суспильного

В сети делятся свежими кадрами из Одессы: смотрите видео Суспильного



Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды / Фото из сети

К слову, на большинстве территории Украины сейчас желтый уровень опасности. Все из-за порывов ветра. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди. Людей призывают соблюдать правила безопасности, а также – при выходе из дома обязательно взять зонтик.