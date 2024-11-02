Туман, снег и гололедица: в каких областях погода неприятно поразит украинцев

В воскресенье, 3 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В части регионов ожидается туман, мокрый снег, гололедица.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные центры гидрометеорологии.

Непогода по Украине

Так, целом по Украине 3 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.

В частности, в Харьковской области ночью в северной половине области небольшие осадки, такие как мокрый снег и дождь. Они также ожидаются и по самому городу. В южной области без существенных осадков. Днем дождей или снегов также не прогнозируется.

Ветер северо-западный, 9 – 14 метров в секунду; ночью местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3.

У Львове и области в воскресенье ночью и утром на дорогах гололедица, слабый туман. Ухудшение видимости в тумане 500 – 1000 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый. Однако осадков в этот день ожидать осадков в этот день. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха уменьшится.

Погода во Львовской области / региональный центр гидрометеорологии

В Ивано-Франковске и области ночью ожидаются морозы. По городу температура ночью опустится до -1...-3, а по области будет -4...+1. В высокогорье Карпат ночью +1...+6 мороза. Ветер северо-западный 7 – 12 метров в секунду, ночью порывы 15 – 20 метров в секунду.

Морозы также охватят Черновцы и область. Синоптики ожидают, что температура ночью опустится до -2...+3, а в горах будет -2...-7. Видимость на автодорогах хорошая.