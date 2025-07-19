Грозы и град накроют еще одну область в Украине: когда и где пройдет непогода
- Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в одной из западных областей.
- Непогода ожидается в течение воскресенья, 20 июля, из-за этого объявили I уровень опасности (желтый).
Синоптики обнародовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях для одной из западных областей, которые пройдут уже в ближайшее время.
Вышеупомянутое предупреждение касается Львовской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.
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Где ожидается непогода?
По данным центра по гидрометеорологии, опасные метеорологические явления будут фиксировать на территории Львова и области. В регионе пройдутся грозы, также, согласно обнародованной информации, на этой территории ожидается град.
20 июля местами: грозы, днем град. (И уровень опасности, желтый),
– говорится в сообщении.
Также заметим, что соответствующие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий. К слову, ранее предупреждение о непогоде обнародовали для Киевской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в выходные погода в Украине будет преимущественно неустойчивой. В части областей снова пройдут дожди и грозы. Кое-где осадки будут значительными. Теплее всего будет в юго-восточных областях и Крыму.