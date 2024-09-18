Грозы и сильные ветры: в ряде областей объявили штормовое предупреждение

Непогода не оставляет украинские территории. В ряде регионов снова объявили штормовое предупреждение.

Укргидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях на сутки 19 сентября. Где именно ожидается ухудшение погоды, передает 24 Канал.

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Шторм на Юге Украины

Как сообщает Херсонский центр гидрометеорологии, по Херсону и области ночью прогнозируется гроза. В сутки порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности – желтый.

В то же время о непогоде пишет и Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одессе и области. Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15 – 17 метров в секунду.

Также непогода охватит Запорожскую и Николаевскую области, включая областные центры.

Где объявлено штормовое предупреждение по состоянию на 19 сентября / фото Укргидрометцентр

Отметим, что температура в большинстве регионов ночью будет +9...+14, а на юге – +12...+17. Днем воздух прогреется до +21...+26. В Карпатах будет прохладнее – +15....+20.