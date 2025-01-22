Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии.

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Что известно об ухудшении погоды в Украине

Так, 22 января метеорологи опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

У Киеве до конца суток прогнозируется туман, видимость будет составлять всего 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – предупреждает Укргидрометцентр.

Опасные метеорологические явления в Киеве / фото Укргидрометцентр

У Луцке и по области до конца суток 22 января, с сохранением ночью и утром 23 января, ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров, гололед (диаметр 6 – 19 миллиметров), на дорогах гололедица.

Опасные метеорологические явления в Луцке / фото областного центра гидрометеорологии

У Полтаве и области утром и в первой половине дня 22 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Опасные метеорологические явления в Полтаве / фото областного центра гидрометеорологии

Заметим, на этой неделе погода в Украине будет достаточно спокойной. Тепло еще задержится. Более того, в конце температура вырастет на несколько градусов.