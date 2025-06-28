В частности, речь идет о Полтавской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Владимира Когута.

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На Полтавщине сильный ветер

Из-за сильного ветра частично был обесточен Полтавский район. Без света остались сотни потребителей.

Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в 5 населенных пунктах Полтавского района. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,

– сообщил председатель Полтавской ОГА в 15:40.

Напомним, что днем 28 июня Киев накрыл град с грозой, из-за чего местами затопило улицы. Кроме того, из-за шквального ветра пришлось временно приспустить главный государственный флаг Украины.

К слову, 29 июня в Украине также возможны сильные порывы от 15 до 20 метров в секунду, местами снова пройдут дожди.