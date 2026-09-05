Сильный ветер обрушится на Украину: где будет опасно

В Украине 6 сентября ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве областей прогнозируются порывы ветра.

Об этом сообщает ГСЧС.

Где ухудшится погода?

В Украине 6 сентября в большинстве областей, кроме северо-востока, днем прогнозируются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Из-за опасной погоды объявлен желтый уровень опасности.

Сильный ветер может создать дополнительные трудности для работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Порывы ветра могут привести к повреждению отдельных конструкций, обрывам проводов или падению деревьев и веток, что, в свою очередь, может вызвать перебои в работе инфраструктуры.

Погодные условия также могут затруднить движение транспорта, особенно для крупногабаритных автомобилей и другого транспорта, который более чувствителен к сильным порывам ветра. Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и по возможности избегать поездок в местах, где могут падать деревья или конструкции.

Пешеходам также следует быть осторожными и не находиться без необходимости вблизи деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи и других неустойчивых объектов. Украинцев призывают следить за актуальными погодными предупреждениями, учитывать прогноз при планировании поездок и заранее позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, что сентябрь 2026 года в Украине, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается близким к климатической норме. Средняя месячная температура воздуха составит +11…+18 градусов, тогда как средние многолетние показатели для сентября составляют +13…+17 градусов.

Количество осадков в течение месяца прогнозируется на уровне 37–76 миллиметров. В Карпатах дождей может быть больше – от 74 до 106 миллиметров в месяц. По данным Укргидрометцентра, эти показатели соответствуют примерно 80–120 % климатической нормы.