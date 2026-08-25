Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какой может быть погода в сентябре?

Сентябрь 2026 года в Украине, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается близким к климатической норме.

Средняя месячная температура воздуха составит +11…+18 градусов. При этом за годы наблюдений средние показатели для этого месяца составляют +13…+17 градусов.

В то же время количество осадков в течение сентября ожидается на уровне 37 – 76 миллиметров. В Карпатах осадков будет больше – 74 – 106 миллиметров за месяц. Отмечается, что эти показатели соответствуют примерно 80 – 120% климатической нормы.

К слову, почвенная засуха охватила почти всю территорию Украины, за исключением северных и большинства западных областей. Из-за длительного отсутствия достаточного количества осадков в стране наблюдается дефицит почвенной влаги, который местами продолжается с начала вегетационного периода.

Наиболее сложная ситуация, по словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постыганя, сложилась на востоке и юге. Он отметил, что при подобных погодных условиях в прошлые годы запасы влаги восстанавливались не раньше второй половины октября.