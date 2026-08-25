Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою може бути погода у вересні?

Вересень 2026 року в Україні, за попереднім прогнозом синоптиків, очікується близьким до кліматичної норми.

Середня місячна температура повітря становитиме +11…+18 градусів. Це при тому, що за роки спостереження середні показники для місяця складають +13…+17 градусів.

Водночас кількість опадів протягом вересня очікується на рівні 37 – 76 міліметрів. У Карпатах опадів буде більше – 74 – 106 міліметрів за місяць. Зазначається, що показники відповідають приблизно 80 – 120% кліматичної норми.

До слова, ґрунтова посуха охопила майже всю територію України, за винятком північних і більшості західних областей. Через тривалу відсутність достатньої кількості опадів у країні спостерігається дефіцит ґрунтової вологи, який подекуди триває з початку вегетаційного періоду.

Найскладніша ситуація, за словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постиганя, склалася на сході та півдні. Він зауважив, що за подібних погодних умов у минулі роки запаси вологи відновлювалися не раніше другої половини жовтня.