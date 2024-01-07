На Украину надвигается шторм: возросла угроза массированных атак и мин в Черном море

В Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о высоком уровне опасности, а местная власть призывает готовиться к вражеским ударам.

Завтра, 8 января, по прогнозам, во многих регионах нашей страны значительно ухудшатся погодные условия. На дорогах образуется гололед, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, выпадет много снега.

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В Одессе – минная опасность

Городские власти Одессы предупредили жителей, что из-за шторма в Черном море – высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибиения их к берегу, а также дрейфования вдоль побережья.

В случае обнаружения морских мин или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

В результате непогоды и сильного ветра существует также угроза падения ветвей и повреждения кабелей. Одесситов попросили не оставлять свои транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

На Западе тоже бьют тревогу

: На юге страны ночью и днем ожидаются сильные осадки, в частности, в виде снега. В течение суток по всей области – гололедица, налипание мокрого снега, метель. Видимость при осадках 200-500 метров.

Так, в Черновицкой ОВА рассказали, что с вечера 7 января и ночью 8 января в регионе пройдет сильный снегопад. Температура воздуха опустится до 11 – 16 градусов мороза, а в горах достигнет даже 20 градусов.

Ситуация на дорогах может быть затруднена из-за гололеда и налипания мокрого снега. Водителей призвали воздержаться от поездок в ближайшие дни, особенно на дальние расстояния.

В столице сильный ветер и мороз

Между тем, в Киевской ОВА также отметили, что в области наблюдаются опасные метеорологические явления. Температура по области ночью 11 – 16 градусов мороза, днем 8 – 13 градусов мороза. Облачно, местами небольшой снег. На дорогах будет донимать гололед.

Враг может активизировать обстрелы

Местные власти Кировоградщины отметили, что ухудшение погоды повышает риск массированных атак.

Поэтому не расслабляемся, не игнорируем тревогу, держим заряженными гаджеты, традиционные "тревожные чемоданы"! Поймите – не пугаю. Но лучше быть готовыми к возможной опасности,

– подчеркнул глава Кировоградской ОВА.

В Украину надвигаются сильные морозы до минус 25 градусов

Синоптики отмечают, что в течение 7 – 9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20 градусов мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25 мороза), в южных регионах до 7-15 мороза.