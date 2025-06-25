Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение областных центров гидрометеорологии.

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Где ждать ухудшения погоды

Так, опасные метеорологические явления в четверг, 26 июня, охватят Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую области.

В этих областях ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,

– предупредили синоптики.

Кроме этого, на Львовщине вечером 25 июня и ночью 26 июня гроза, град. Также ночью грозы будут и в Ровенской области.

Заметим, что в пятницу, 27 июня, дожди охватят все западные регионы. Уже в субботу будет дождливо в остальных регионах – за исключением запада. При этом температура местами упадет до +21..+23.