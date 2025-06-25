Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення обласних центрів гідрометеорології.

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Де чекати погіршення погоди

Так, небезпечні метеорологічні явища у четвер, 26 червня, охоплять Київську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Рівненську, Житомирську, Кіровоградську області.

У цих областях очікуються пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі,

– попередили синоптики.

Окрім цього, на Львівщині ввечері 25 червня та вночі 26 червня гроза, град. Також вночі грози будуть і на Рівненщині.

Зауважимо, що у п'ятницю, 27 червня, дощі охоплять всі західні регіони. Вже у суботу дощитиме у решті регіонів – за винятком заходу. При цьому температура подекуди впаде до +21..+23.