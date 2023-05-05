Синоптики предупреждают жителей нескольких областей Украины об ухудшении погодных условий. Более того, температура может достичь минусовых значений ночью.

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Украину вскоре накроют заморозки

В Укргидрометцентре предупреждают, что 6 мая ночью в северных, северо-западных регионах нашей страны, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидаются нетипичные для майских дней заморозки на поверхности почвы. Поэтому в регионах объявили первый или желтый уровень опасности.

В тот же день на Волыни, а также Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях ожидаются ночные заморозки в воздухе. Температура может колебаться от 3 до 0 градусов выше нуля. В регионах сообщили о втором или оранжевом уровне опасности.





Заморозки в регионах Украины 6 мая / карта Укргидрометцентра

Ночью 7 мая заморозки уже дойдут и до центральных и восточных регионов нашего государства. Там также объявили первый или желтый уровень опасности из-за заморозки почвы. Температура в этих регионах составит от 5 до 0 градусов тепла.

Между тем, в большинстве северных областей будут продолжаться ночные заморозки воздуха. Температура будет колебаться от 3 до 0 градусов выше нуля, а в регионах будет второй или оранжевый уровень опасности.

Заморозки придут в большинство регионов Украины 7 мая / карта Укргидрометцентра

Тепло вернется уже 8 мая

Ситуация улучшится уже 8 мая, ведь Волынь, Ровенская, Житомирская, Черниговская и Сумская области выйдут из оранжевого уровня опасности. В то же время почти во всех регионах нашей страны, кроме южных и юго-западных областей, будет ожидаться мороз. Температура будет достигать от 3 до 0 градусов выше нуля.

Заморозки в Украине немного спадут 8 мая / карта Укргидрометцентра

Какая будет погода в Украине 6 мая