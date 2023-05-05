Синоптики попереджають жителів кількох областей України про суттєве погіршення погодних умов. Ба більше, температура може сягнути мінусових значень вночі.
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Україну незабаром накриють заморозки
В Укргідрометцентрі попереджають, що вночі 6 травня у північних, північно-західних регіонах нашої країни, а також у Вінницькій та Черкаській областях очікуються нетипові для травневих днів заморозки на поверхні ґрунту. Через це в регіонах оголосили перший або жовтий рівень небезпечності.
Того ж дня на Волині, а також у Рівненській, Житомирській, Чернігівський та Сумській областях очікуються нічні заморозки у повітрі. Температура може коливатися від 3 до 0 градусів вище нуля. В регіонах повідомили про другий або помаранчевий рівень небезпечності.
Заморозки в регіонах Україні 6 травня / карта Укргідрометцентру
Вночі 7 травня заморозки дійдуть вже і до центральних та східних регіонів нашої держави. Там також оголосили перший або жовтий рівень небезпечності через заморозки ґрунту. Температура у цих регіонах сягне від 5 до 0 градусів тепла.
Тим часом у більшості північних областей триватимуть нічні заморозки повітря. Температура так само коливатиметься від 3 до 0 градусів вище нуля, а в регіонах буде другий або помаранчевий рівень небезпечності.
Заморозки прийдуть в більшість регіонів Україні 7 травня / карта Укргідрометцентру
Тепло повернеться вже 8 травня
Ситуація покращиться вже 8 травня, адже Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина вийдуть з помаранчевого рівня небезпечності. Натомість майже у всіх регіонах нашої країни, крім південних та південно-західних областей очікуватиметься мороз. Температура сягатиме від 3 до 0 градусів вище нуля.
Заморозки в Україні трохи спадуть 8 травня / карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні 6 травня
- Погода в суботу 6 травня по Україні буде дещо холодніше, ніж у п'ятницю. Проте цей день ще порадує українців весняним теплом.
- Сильних опадів в цей день не передбачається. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями прогнозують короткочасні дощі.
- Вітер в Україні буде північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура коливатиметься від 10 до 21 градусів вдень в залежності від регіону.