Во Львове из-за непогоды объявили І уровень опасности
- Во Львове 28 июня объявлен І уровень опасности из-за непогоды с сильным ветром.
- Ночью будут грозы.
Во Львове 28 июня, ожидается непогода. Будет сильный ветер, а ночью –грозы.
Из-за этого во Львовской области и во Львове вводят І уровень опасности (желтый). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр гидрометеорологии.
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Во Львове прогнозируют непогоду
Во Львове и Львовской области 28 июня вводят І уровень опасности (желтый). Все из-за непогоды.
Прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а ночью – грозы.
Напоминаем, дожди 28 июня прогнозируют в целом по всей Украине. На востоке и юго-востоке страны местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В то же время ночью в восточных, днем в западных областях погода будет без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать до +19 – +24 градусов тепла, на юге и востоке страны – до +28 градусов тепла.