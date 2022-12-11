Во Львове – древопад и налипание глыб на сетях: трамваи и троллейбусы не курсируют

Из-за сложных погодных условий во Львове фиксируют падение деревьев на проезжую часть и автомобили. На некоторых улицах затруднено движение.

Падение деревьев на транспортные средства фиксируется на нескольких улицах. Патрульные направляют необходимые службы на места.

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На каких улицах древопад вызвал проблемы

По информации патрульной полиции, из-за падения деревьев на улице Стуса, 38, дерев перекрыло одну полосу и оборвало провода.

Улица Панаса Мирного, 22а – дерево полностью перекрыло дорогу. На улице Рудницкого, 34 дерево перекрыло частично полосу, произошел обрыв электросети.

Во Львове деревья падают на проезжую часть / Фото Патрульная полиция Львовщины

Львовян призывают ни в коем случае не затрагивать оборванные линии электропередач. При необходимости звоните по номеру 102.

Из-за непогоды не курсирует городской транспорт

Как сообщила Ирина Маруняк, заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на сейчас трамваи и троллейбусы не курсируют из-за оледенения на контактной сети.

По ее словам, аварийные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" сейчас работают над тем, чтобы поснимать образовавшиеся на контактной сети мокрые глыбы льда. Маруняк заверила, что как только удастся все устранить и не будет очередного накопления льда, движение электротранспорта будет возобновлено.

На линию смогли выйти лишь часть трамваев и троллейбусов, которые фактически не имеют возможности продолжить движение. Учитывая отсутствие продвижения в улучшении погодных условий, спрогнозировать возобновление движения по состоянию на сегодняшний день трудно.

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