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      Непогода в Одесской области: из снежных заносов вытащили более 20 автомобилей

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      Сугробы в Одесской области
      Сугробы в Одесской области / пресс-служба ГСЧС в Одесской области

      В Одесской области из снежных заносов вытащили более 20 автомобилей. Спасатели спасли около 34 человек.

      Об этом информирует "Униан" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

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      По состоянию на утро 2 декабря спасатели совершили 16 выездов на ликвидацию последствий непогоды, к которым привлекались 17 единиц пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

      Так, из снежных заносов вытащили 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков, 4 легковых автомобиля, 3 пассажирских автобуса и автомобиль скорой медицинской помощи. Всего спасателям удалось спасти 34 человека.

      Добавим, что 3 декабря в Украине значительно потеплеет. В частности в Одесской области воздух прогреется до +4...+6 градусов. Осадков в Одесской области синоптики не предсказывают.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Одессы Непогода в Украине Погода Снег в Украине
      Источник: 24 Канал
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