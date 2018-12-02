Непогода в Одесской области: из снежных заносов вытащили более 20 автомобилей

В Одесской области из снежных заносов вытащили более 20 автомобилей. Спасатели спасли около 34 человек.

Об этом информирует "Униан" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

Читайте также: Киев замело снегом: с непогодой борется спецтехника, появились фото заносов

По состоянию на утро 2 декабря спасатели совершили 16 выездов на ликвидацию последствий непогоды, к которым привлекались 17 единиц пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

Так, из снежных заносов вытащили 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков, 4 легковых автомобиля, 3 пассажирских автобуса и автомобиль скорой медицинской помощи. Всего спасателям удалось спасти 34 человека.

Добавим, что 3 декабря в Украине значительно потеплеет. В частности в Одесской области воздух прогреется до +4...+6 градусов. Осадков в Одесской области синоптики не предсказывают.