Непоправимый вред "легкого" вооружения: боевики наращивают стрелковые провокации

Один погибший и двое раненых. Сутки на фронте были сложными. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции наших военных. Тяжелого вооружения нет, но нет и режима тишины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный корреспондент Евгений Назаренко.

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Тяжелого вооружения боевики не применяли, однако вели стрелковые провокации и прицельные обстрелы из различных видов легкого вооружения.

"Но "легкое вооружение" – это только такие слова, которые нам предложили минские договоренности. На самом деле легким вооружением можно нанести очень много вреда, гранатометами, пулеметами, 82-ми минометами", – подчеркнул военкор.

Обстрелы продолжались почти по всей линии фронта. Не воевали разве что Станица Луганская и Счастье – это, скажем так, крайняя линия фронта на Луганщине. Все же остальные участки обстреливали боевики вечером, 26 июля, и сегодня днем и ночью, 27 июля. В частности, воевала Светлодарская Дуга. По ней вели обстрелы от поселка Луганское до поселка Новгородское. Соседняя Авдеевка также подвергалась обстрелу.

В Авдеевке расстояние до боевиков очень маленькое, поэтому там тяжелое вооружение не так часто применяют. Однако, когда расстояние 50 метров до врага, они прицельно бьют. И такой бой может длиться и 5 часов, и 6 часов,

– рассказал Назаренко.

Также обстреливали Марьинку – это южные окраины Донецка, и дальше на юг уже Новотроицкое, и уже Приазовье, Широкино, Водяное, Павлополь и Гнутово. В частности, по Гнутову боевики стреляли противотанковыми управляемыми комплексами. А это очень серьезное и высокоточное оружие.

"Если очень опытный стрелок, он может этой ракетой попасть прямо в бойницу, маленькую, полметра, и нанести много вреда. Мы сегодня были на Луганщине, на участке Трехизбенка и Крымское. Там также не знали покоя", – добавил военкор.

Утром был такой обстрел, примерно в 6 утра. Сейчас преимущественно стрелковые. А там, где наши ребята стоят, там и мины пролетают, и АГС,

– рассказал военнослужащий ВСУ Валерий.

Днем 27 июля были контактные стрелковые и гранатометные бои вблизи Марьинки и вблизи Южного, это окрестности города Торецк.

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"Такое "хлебное перемирие" не закончилось официально. Однако, как нам сказали, урожай крестьяне уже собрали где-то неделю-две назад, и это развязало руки боевикам, они точно знают. что на полях никто не работает, поэтому обстрелы наращиваются", – отметил Назаренко.