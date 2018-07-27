Непоправна шкода "легкого" озброєння: бойовики нарощують стрілецькі провокації

Один загиблий і двоє поранених. Доба на фронті була складною. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції наших військових. Важкого озброєння немає, але і режиму тиші також.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів воєнний кореспондент Євген Назаренко.

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Важкого озброєння бойовики не застосовували, проте вели стрілецькі провокації та прицільні обстріли з різних видів легкого озброєння.

"Але ж "легке озброєння" – це тільки такі слова, які нам запропонували Мінські домовленості. Насправді, легким озброєнням можна завдати дуже багато шкоди, гранатометами, кулеметами, 82-ми мінометами", – наголосив воєнкор.

Обстріли тривали майже по всій лінії фронту. Не воювали хіба-що Станиця Луганська та Щастя – це, скажімо так, крайня лінія фронту на Луганщині. Всі ж інші ділянки обстрілювали бойовики ввечері, 26 липня, і сьогодні вдень та вночі, 27 липня. Зокрема, воювала Світлодарська Дуга. По ній вели обстріли від селища Луганське до селища Новгородське. Сусідня Авдіївка також зазнавала обстрілів.

В Авдіївці відстань до бойовиків дуже маленька, тому там важке озброєння не так часто застосовують. Проте, коли відстань 50 метрів до ворога, вони прицільно б'ють. І такий бій може тривати і 5 годин, і 6 годин,

– розповів Назаренко.

Також обстрілювали Мар'їнку – це південні околиці Донецька, і далі на південь вже Новотроїцьке, і вже Приазов'я, Широкине, Водяне, Павлопіль та Гнутове. Зокрема, по Гнутовому бойовики стріляли протитанковими керованими комплексами. А це дуже серйозна та високоточна зброя.

"Якщо дуже досвідчений стрілець , він може цією ракетою потрапити просто у бійницю, маленьку, півметра, і завдати багато шкоди. Ми сьогодні були на Луганщині, на ділянці Трьохізбенка та Кримського. Там так само не знали спокою", – додав воєнкор.

Зранку був такий обстріл, приблизно о 6 ранку. Зараз переважно стрілкові. А там, де наші хлопці стоять, там і міни пролітають, і АГС,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Валерій.

Вдень 27 липня були контактні стрілецькі та гранатометні бої поблизу Мар'їнки та поблизу Південного, це околиці міста Торецьк.

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"Таке "хлібне перемир'я" не закінчилось офіційно. Проте, як нам сказали, врожай селяни вже зібрали десь тиждень-два тому, і це розв'язало бойовикам руки, вони точно знають. що на полях ніхто не працює, тому обстріли нарощуються", – наголосив Назаренко.