20:52
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 20°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Непоправна шкода "легкого" озброєння: бойовики нарощують стрілецькі провокації

93 Читать новость на русском

Один загиблий і двоє поранених. Доба на фронті була складною. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції наших військових. Важкого озброєння немає, але і режиму тиші також.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів воєнний кореспондент Євген Назаренко.

Читайте також: Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі: яскраве відео

Важкого озброєння бойовики не застосовували, проте вели стрілецькі провокації та прицільні обстріли з різних видів легкого озброєння.

"Але ж "легке озброєння" – це тільки такі слова, які нам запропонували Мінські домовленості. Насправді, легким озброєнням можна завдати дуже багато шкоди, гранатометами, кулеметами, 82-ми мінометами", – наголосив воєнкор.

Обстріли тривали майже по всій лінії фронту. Не воювали хіба-що Станиця Луганська та Щастя – це, скажімо так, крайня лінія фронту на Луганщині. Всі ж інші ділянки обстрілювали бойовики ввечері, 26 липня, і сьогодні вдень та вночі, 27 липня. Зокрема, воювала Світлодарська Дуга. По ній вели обстріли від селища Луганське до селища Новгородське. Сусідня Авдіївка також зазнавала обстрілів.

В Авдіївці відстань до бойовиків дуже маленька, тому там важке озброєння не так часто застосовують. Проте, коли відстань 50 метрів до ворога, вони прицільно б'ють. І такий бій може тривати і 5 годин, і 6 годин,
– розповів Назаренко.

Також обстрілювали Мар'їнку – це південні околиці Донецька, і далі на південь вже Новотроїцьке, і вже Приазов'я, Широкине, Водяне, Павлопіль та Гнутове. Зокрема, по Гнутовому бойовики стріляли протитанковими керованими комплексами. А це дуже серйозна та високоточна зброя.

"Якщо дуже досвідчений стрілець , він може цією ракетою потрапити просто у бійницю, маленьку, півметра, і завдати багато шкоди. Ми сьогодні були на Луганщині, на ділянці Трьохізбенка та Кримського. Там так само не знали спокою", – додав воєнкор.

Зранку був такий обстріл, приблизно о 6 ранку. Зараз переважно стрілкові. А там, де наші хлопці стоять, там і міни пролітають, і АГС,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Валерій. 

Вдень 27 липня були контактні стрілецькі та гранатометні бої поблизу Мар'їнки та поблизу Південного, це околиці міста Торецьк.

Читайте також: Путін вперше прокоментував ідею референдуму на Донбасі

"Таке "хлібне перемир'я" не закінчилось офіційно. Проте, як нам сказали, врожай селяни вже зібрали десь тиждень-два тому, і це розв'язало бойовикам руки, вони точно знають. що на полях ніхто не працює, тому обстріли нарощуються", – наголосив Назаренко.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Під колесами автівки ДАІ загинула людина
 19 грудня 2011 , 19:55
Обіцяну "другу Грецію" чорнобильці не влаштували
 7 листопада 2011 , 15:06 1
Ребров: У новий клуб я запросив своїх колишніх помічників з Динамо
 22 червня 2017 , 21:28
Шахтар – Маріуполь: чи заслуговував лідер "гірників" на червону картку за жорсткий підкат ззаду?
 6 серпня 2017 , 09:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук